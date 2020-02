Najdłuższa rolkarska sztafeta na świecie. Po Rekord Guinnessa i pomoc dla dzieci

Agata i Wojciech Miszewscy z Rolki Reggae Rajd rok temu ustanowili oficjalny rekord Polski w rolkarskiej sztafecie. Nieprzerwanie jeździli przez 24 godziny wokół wrocławskiego Rynku, zbierając przy okazji pieniądze na leczenie dzieci chorych na raka z kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei. Tym razem, na placu Zwycięstwa w Oleśnicy, podnoszą poprzeczkę jeszcze wyżej.

- Dokładnie w rocznicę tamtego wydarzenia dokładamy jeszcze godzinę. Żeby poprawić rekord Polski i jednocześnie ustanowić Rekord Guinnessa - tłumaczą Agata i Wojciech. - zaczynamy w sobotę, 28 marca w samo południe, finał planujemy w niedzielę, 29 marca o godzinie 14.00. Po drodze przestawiamy zegarki o godzinę do przodu i przechodzimy z czasu zimowego na letni.

Wytyczne, jakie oleśniccy rolkarze otrzymali z centrali Guinness World Records w Londynie są bardzo restrykcyjne i wyśrubowane. Dlatego w sprawach formalnych rolkarzom pomaga poznańskie Biuro Rekordów, certyfikujące Rekordy Polski i wspierające próby guinnessowe. Aby rekord mógł zostać wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, wymagane jest żeby:

w sztafecie brały udział wyłącznie dwie osoby ,

podczas całej próby przejazd nadzorowało aż 14 niezależnych obserwatorów ,

tor jazdy miał dokładnie 400 metrów ,

pomiaru i wytyczenia toru dokonał uprawniony geodeta ,

cała trasa była monitorowana, a przejazd od startu do mety nagrany na wideo ,

czas przejazdu został zmierzony dwoma niezależnymi zegarami ,

średnia prędkość jazdy wynosiła minimum 6,21 mili na godzinę.

- Nam w pamięci najbardziej utkwiły bardzo precyzyjne wymogi dla rolek, na jakich mamy jeździć. Wytyczne z Londynu dotyczyły nawet takich drobiazgów, jak sposób mocowania i układ kółek! - opowiadają Agata i Wojtek. - Na szczęście, nasze rolki mieszczą się w dopuszczalnych normach.

Rolki Reggae Rajd od trzech lat zajmuje się organizacją charytatywnych ultramaratonów rolkarskich. I tym razem głównym celem wydarzenia jest pomoc potrzebującym. Przez cały czas trwania SLV Group Guinness Rolki Reggae Rekord zbierane będą pieniądze na organizację wakacji dla podopiecznych oleśnickiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. To prawie 60 dzieci. Wykluczonych, żyjących w ciężkich warunkach lub zaniedbywanych.

- Rolki i reggae to nasza miłość i pasja. Jeśli dzięki tej pasji możemy dodatkowo nieść pomoc mniejszym, słabszym, chorym czy potrzebującym wsparcia, to dla nas dodatkowa motywacja - mówią Agata i Wojciech Miszewscy. - To dodaje nam sił i napędza. Uwielbiamy dzielić się uśmiechem i radością.

FILM PROMUJĄCY ROLKI REGGAE REKORD:

https://www.youtube.com/watch?v=XeskJcabrm8

W ostatni weekend marca na pl. Zwycięstwa w Oleśnicy tego uśmiechu i radości będzie bardzo dużo. Przy okazji rolkarskiego rekordu powstanie tu całe miasteczko pomocy. Przez całą sobotę i niedzielę będzie można bawić się podczas animacji dla dzieci, obejrzeć pokaz talentów i pozorowane akcje ratownicze, podziwiać sportowe i zabytkowe samochody oraz motocykle, posłuchać koncertów wielu przeróżnych gatunków muzycznych, skosztować smakołyków w punktach gastronomicznych, wziąć udział w kiermaszu i charytatywnych licytacjach. A w nocy z soboty na niedzielę, aby nie zakłócać ciszy nocnej, na płycie placu trwać będzie największe w historii Oleśnicy silent disco. A lista atrakcji stale rośnie!

Cały dochód z wydarzenia i planowanych atrakcji będzie przeznaczony na pomoc dla dzieci z Oleśnickiego TPD. Wsparcie otrzymają też od firmy SLV Group, tytularnego partnera wydarzenia i jednego z największych w kraju producentów rusztowań. Honorowym patronatem rekordową próbę objęli: Jan Bronś, burmistrz miasta Oleśnica i Polski Związek Sportów Wrotkarskich.

Rekordowa próba Agaty i Wojciecha Miszewskich oraz relacje ze wszystkich wydarzeń na placu Zwycięstwa transmitowane będą na specjalnie w tym celu utworzonej stronie na Facebooku. Już teraz można na niej śledzić przygotowania do bicia rekordu, zgłaszać chęć występu na scenie lub zorganizowania kolejnej atrakcji dla kibiców.

SLV Group Guinness Rolki Reggae Rekord

plac Zwycięstwa Oleśnica

start: 28 marca, godzina 12.00

meta: 29 marca, godzina 14.00

Więcej informacji: